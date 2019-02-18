2019-02-18T18:45:37+03:00
Общество

Завершился первый этап студенческой Олимпиады Open Doors

Число участников в четыре раза превысило прошлогодний показатель
Антон БАЛУЕВ
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Олимпиада Open Doors - это международный проект Асссоциации «Глобальные университеты», который поддерживают Министерство науки и высшего образования РФ и Россотрудничество. Координаторы профилей олимпиады - 6 ведущих российских университетов - участников программы повышения конкурентоспособности российского образования: Высшая Школа Экономики, ИТМО, Томский и Новосибирский университеты, МФТИ и МИФИ.

А участвуют в Олимпиаде зарубежные студенты: в этом году было подано 27 тысяч заявок из 163 стран. Всех участников объединяет стремление стать студентом магистерской программы в лучших университетах России.

Победа в олимпиаде позволяет талантливым студентам из зарубежных стран поступить в магистратуру без вступительных испытаний и учиться бесплатно - за счет бюджетных средств. Абитуриент может выбрать любой из 500 университетов России, включая 21 ведущий университет-участник Проекта 5-100. Обучение по выбранной программе магистратуры возможно на английском или русском языке.

Тот факт, что за год интерес к Олимпиаде вырос многократно, свидетельствует о росте репутации российской высшей школы в мире и роль в этом проекта 5-100.

Кстати, 15 января британское издание Times Higher Education опубликовало рейтинг университетов стран с активно развивающейся экономикой. Россия в нем заметно расширила свое присутствие: если в прошлогоднем рейтинге было 27 университетов, то в этом - 35. По этому показателю она заняла четвертое место в списке, потеснив одного из традиционных лидеров – Тайвань.

Олимпиада проходит полностью дистанционно. На первом этапе участники проходят конкурс портфолио и выполняют различные задания. 18 февраля стартовал второй тур Олимпиады. По его итогам победители и призеры получат квоты на получение магистерского образования в лучших российских университетах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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