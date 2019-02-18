МИД РФ заявил о стремлении США создать на Ближнем Востоке «разделительные линии»

СЕГОДНЯ 21:42 2019-02-18T21:42:01+03:00

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В понедельник, 18 февраля, в МИД РФ прокомментировали организованную США конференцию по Ближнему Востоку, которая прошла 13-14 февраля в Варшаве.

Как отметила официальный представитель дипведомства Мария Захарова, эта встреча лишний раз доказала стремление Вашингтона создать на Ближнем Востоке новые «разделительные линии». «С сожалением приходится констатировать, что конференция в Варшаве стала очередной иллюстрацией курса американской администрации на создание на Ближнем востоке, и без того перенасыщенном конфликтами и противоречиями, новых "разделительных линий"», - приводит слова Захаровой официальный сайт МИД РФ.

При этом дипломат выразила уверенность в том, что главный итог варшавской встречи - решение о создании рабочих групп для обсуждения ряда глобальных вызовов и угроз - является попыткой запустить «параллельный трек» для принятия односторонних решений по проблемам региона.

ИСТОЧНИК KP.RU