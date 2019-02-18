Семь депутатов покинули Лейбористскую партию Великобритании

18 Февр. 22:47 2019-02-18T22:47:33+03:00

Этот раскол стал самым крупным за последние 38 лет

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В понедельник, 18 февраля, стало известно о самом крупном за последние 38 лет расколе в Лейбористской партии Великобритании. Так, политическую организацию покинули стразу семь парламентариев.

Гэвин Шукер, Энн Коффи, Крис Лесли, Майкл Гейпс, Анджела Смит, Люсиана Бергер и Чука Умунна решили отказаться от членства в партии, так как, по их мнению, власть в ней захватили ультралевые политические силы. Как считают парламентарии, Лейбористская партия под руководством Джереми Корбина ослабляет национальную безопасность и не способна «предоставить сильную и последовательную альтернативу подходу Консервативной партии».

Причем сам Джереми Корбин уже отреагировал на случившееся, передает агентство Reuters. Он выразил разочарование произошедшим расколом, отметив, что политика Лейбористской партии «воодушевила миллионы избирателей на последних выборах».

ИСТОЧНИК KP.RU