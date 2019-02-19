2019-02-19T01:34:50+03:00
Политика

Порошенко пожаловался Туску на Россию

По словам лидера Незалежной, Москва хочет «уничтожить украинскую государственность», чтобы воссоздать СССР
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент Украины Петр Порошенко с главой Европейского Совета Дональдом Туском в КиевеПрезидент Украины Петр Порошенко с главой Европейского Совета Дональдом Туском в КиевеФото: REUTERS
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В понедельник, 18 февраля, в Киев прибыл с визитом руководитель Европейского Совета Дональд Туском, вечером он встретился с президентом Украины Петром Порошенко.

Во время переговоров с высоким гостем из Европы лидер Незалежной снова очень много говорил о России. В частности, в очередной раз пожаловался на вымышленную «российскую агрессию» и поблагодарил Евросоюз за санкции против нашей страны, а также «солидарность с Украиной».

«Цель Кремля – уничтожить украинскую государственность, создать так называемую вторую версию Советского Союза», - цитирует заявление Порошенко президентская пресс-служба.

Обращаясь к Дональду Туску, украинский лидер отметил, что «господин президент» Европейского Совета «очень хорошо знает, что такое Советский Союз, что такое Варшавский блок».

«Что такое прошлое, откуда мы вместе с вами вышли. Только наши эффективные действия, только наша солидарность не допустит возвращения в эти печальные времена», - подчеркнул Порошенко.

Он также заявил, что Туск «навсегда вошел в историю, как человек, который очень много сделал для Украины», и украинский народ, дескать, ему благодарен.

«Я очень счастлив, что в эти важные для Украины дни мы вместе», - заключил Порошенко.

В ответной речи Туск похвалил собеседника за «эффективные реформы» в стране.

Да пошел ты... Харьковчанин резко ответил Петру Порошенко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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