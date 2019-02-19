Россия направила в Венесуэлу 300 тонн гуманитарной помощи

СЕГОДНЯ 11:33 2019-02-19T11:33:51+03:00

Изменить размер текста: A A

Венесуэла получит от России порядка 300 тонн гуманитарной помощи. Об этом сообщил президент страны Николас Мадуро. Он отметил, что груз, состоящий из медикаментов, прибудет 20 февраля.

«Каждый день мы имеем гуманитарную поддержку. В среду прибывает 300 тонн гуманитарной помощи из России, легально, в международный аэропорт Каракаса», - цитирует Мадуро сайт телеканала «Звезда».

Кроме того президент добавил, что Венесуэла не нуждается в «поддержке» Вашингтона, который пытается устроить в стране государственный переворот.

Отменим, что из США продолжают поступать угрозы и в адрес венесуэльских военных, которые поддерживают Мадуро. Дональд Трамп подчеркнул, что офицеры потеряют все, если добровольно не перейдут на сторону самопровозглашенного лидера Хуана Гуайдо. Американский президент добавил, что в Америке предпочли бы мирный переход власти в Венесуэле, однако Белый дом рассматривает «все возможные варианты», передает сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU