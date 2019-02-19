2019-02-19T12:13:59+03:00
Политика

Россия начала производство С-400 для Индии

Все работы будут завершены в срок
Юлия ЩЕРБАКОВА
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ЗРК С-400 «Триумф». Фото: Минобороны РФЗРК С-400 «Триумф». Фото: Минобороны РФ
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В России началось производство систем ПВО С-400 «Триумф», которые будут поставлены в Индию. Работы ведут сразу несколько отечественных производителей, среди которых «Концерн ВКО «Алмаз-Антей». Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Как отметил чиновник, свои обязательства Россия выполнит качественно и в срок.

Добавим, что Индия стала третьей страной после Китая и Турции, которая заключила с РФ договор о поставке комплексов С-400, передает сайт телеканала «Звезда».

Кроме того, по словам министра, может быть продолжено сотрудничество с Индией по по созданию истребителя пятого поколения Fifth Generation Fighter Aircraft (FGFA), однако уже в другом формате.

«Здесь надо учитывать, что все то время, которое прошло с момента принятия первых решений, мы вели напряженную работу — на данный момент самолет (Су-57. — прим. ред.) уже находится на финальной стадии испытаний, ОАК (Объединенная авиастроительная корпорация. — прим. ред.) уже подписала контракт с Министерством обороны России на поставку первых серийных машин», — цитирует Мантурова газета «Известия».

ИСТОЧНИК KP.RU

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