2019-02-19T12:56:37+03:00
Происшествия

В римском аэропорту произошел пожар

Эвакуация пассажиров из здания прошла успешно [видео]
Елена Гильманова
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Пассажиры и персонал аэропорта были эвакуированы Фото: twitter.com/Jack_Smith_96Пассажиры и персонал аэропорта были эвакуированы Фото: twitter.com/Jack_Smith_96
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Утром во вторник, 19 февраля, из римского аэропорта Чампино были эвакуированы все пассажиры и персонал, отменены рейсы по причине возгорания в здании.

«Из-за задымления в подвальном помещении, находящемся под зоной "Шенген", в терминале аэропорта Чампино примерно в 8 утра (10 утра по московскому времени) была проведена эвакуация. Речь идет о мере предосторожности», — сообщили в компании-операторе римских аэропортов Aeropoti di Roma.

Как сообщает газета La Repubblica, эвакуация прошла без происшествий. О пострадавших не сообщалось. На место ЧП прибыли сотрудники правоохранительных органов и пожарные. О причинах пожара информации пока нет.

На момент эвакуации рейсы были отменены. В настоящие время, работа аэропорта частично приостановлена. Ожидаются задержки многих рейсов.

Напомним, что в декабре прошлого года СМИ сообщали о возгорании на территории аэропорта, возникшего во время работ по демонтажу нефтепровода, однако позднее было подтверждено, что пожар вспыхнул в частном доме на Полевой улице.

Аэропорт Чампино эвакуирован после пожара.Рейсы были отменены

ИСТОЧНИК KP.RU

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