В Совфеде предложили закрывать гипермаркеты в выходные

СЕГОДНЯ 16:06 2019-02-19T16:06:34+03:00

Автор инициативы Алексей Кондратьев указал на то, что так поступают многие западные страны

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Член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Алексей Кондратьев выступил с инициативой об ограничении работы гипермаркетов в выходные дни. Речь идет, прежде всего, о крупных продуктовых магазинах и сетях оптового формата с большим ассортиментом товаров.

"Давайте сделаем как на Западе, в Германии, например. Там есть практика: в 20:00 (в пятницу) крупные сети закрываются и до утра понедельника фактически закрыты", - предложил сенатор.

При этом он указал на то, что россияне все равно смогут приобретать продукцию в выходные дни, ведь небольшие торговые точки все равно будут открыты, передает агентство "Москва".

Стоит отметить, что несколько лет назад такое предложение уже звучало в Совете Федерации. Работу гипермаркетов хотели ограничить не только в выходные дни, но и ночью. Объясняли же такие меры необходимостью поддержать малые формы бизнеса.

Однако, как писал сайт kp.ru, такая инициатива не нашла поддержки у простого населения. Большинство граждан (82%) выступили против нововведения.

ИСТОЧНИК KP.RU