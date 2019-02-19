2019-02-19T18:18:28+03:00
Общество

Эксперты выяснили, в каких городах России самая дешевая шаурма

Оказалось, что в разных уголках нашей страны стоимость этого перекуса может отличаться в три раза
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Дешевле всего шаурма в Волжском, Грозном, Кирове, Махачкале и ТольяттиДешевле всего шаурма в Волжском, Грозном, Кирове, Махачкале и ТольяттиФото: Михаил ФРОЛОВ
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Минимальная стоимость шаурмы в России составляет 87 рублей. Такие результаты продемонстрировало исследование московского консалтингового бюро "Стрелка", проведенное в рамках отчета о привлекательности населенных пунктов для выпускников вузов.

Составители рейтинга пришли к выводу, что стоимость полюбившегося молодежи перекуса в разных городах нашей страны может отличаться аж в три раза. При этом дешевле всего шаурма обходится жителям Волжского, Грозного, Кирова, Махачкалы и Тольятти.

А вот во Владикавказе, Якутске, Салехарде, Нарьян-Маре и в городке "Серебро" у Южно-Сахалинска это лакомство стоит довольно дорого, следует из отчета.

Владикавказ - 167 рублей (в среднем за одну шаурму);

Якутск - 181 рубль;

Салехард - 183 рубля;

"Серебро" - 206 рублей;

Нарьян-Мар - 245 рублей.

Между тем, стоит напомнить, что шаурма является далеко не самым полезным перекусом. Сайт kp.ru писал о том, что в одном таком рулете из лаваша содержится в среднем 100-120 граммов жира при суточной норме для человека в 60-80 гр.

В Швейцарии шаурму запустили в стратосферу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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