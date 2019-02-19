Эксперты выяснили, в каких городах России самая дешевая шаурма
Минимальная стоимость шаурмы в России составляет 87 рублей. Такие результаты продемонстрировало исследование московского консалтингового бюро "Стрелка", проведенное в рамках отчета о привлекательности населенных пунктов для выпускников вузов.
Составители рейтинга пришли к выводу, что стоимость полюбившегося молодежи перекуса в разных городах нашей страны может отличаться аж в три раза. При этом дешевле всего шаурма обходится жителям Волжского, Грозного, Кирова, Махачкалы и Тольятти.
А вот во Владикавказе, Якутске, Салехарде, Нарьян-Маре и в городке "Серебро" у Южно-Сахалинска это лакомство стоит довольно дорого, следует из отчета.
Владикавказ - 167 рублей (в среднем за одну шаурму);
Якутск - 181 рубль;
Салехард - 183 рубля;
"Серебро" - 206 рублей;
Нарьян-Мар - 245 рублей.
Между тем, стоит напомнить, что шаурма является далеко не самым полезным перекусом. Сайт kp.ru писал о том, что в одном таком рулете из лаваша содержится в среднем 100-120 граммов жира при суточной норме для человека в 60-80 гр.
В Швейцарии шаурму запустили в стратосферу.
ИСТОЧНИК KP.RU