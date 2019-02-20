В Японии потерпел крушение истребитель F-2

СЕГОДНЯ 06:46 2019-02-20T06:59:48+03:00

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Ранним утром в среду, 20 февраля, в Японии потерпел крушение многоцелевой истребитель F-2 Сил самообороны страны. Оба его летчика успели катапультироваться и выжили, их уже нашли военные спасатели, сообщает агентство Kyodo.

По данным издания, оба пилота находятся в сознании, им предоставляется необходимая медицинская помощь. Поиски самого боевого самолета продолжаются. Предположительно, он упал в Японское море.

Истребитель-бомбардировщик пропал с экранов радаров у побережья западной префектуры Ямагути через некоторое время после того, как вылетел с базы Цуики в префектуре Фукуока.

Министр обороны Японии Такэси Ивая подтвердил информацию о том, что оба летчика спасены и находятся в сознании. Он отметил, что на земле каких-либо разрушений или других последствий падения самолета не зафиксировано.

Глава японского военного ведомства извинился за произошедшее и сообщил, что причины крушения истребителя выясняются, начато расследование.

«Мы выясняем причину инцидента и после того, как сделаем это, намерены приложить все усилия для предотвращения подобных случаев», - сказал Такэси Ивая.

ИСТОЧНИК KP.RU