В России могут ввести новый показатель качества жизни

СЕГОДНЯ 07:53 2019-02-20T07:53:22+03:00

Изменить размер текста: A A

В России может появиться новый показатель качества жизни - минимальный потребительский бюджет (МПБ). Сейчас этот вопрос обсуждается рабочей группой при министерстве труда РФ. Данный показатель перекликается с понятием прожиточный минимум, но в отличие от последнего, отражает реально необходимые расходы россиянина для нормальной жизни, а не для выживания. Не исключено, что со временем именно на этот критерий будут ориентироваться при расчете минимальной заработной платы.

Инициативу о расчете минимального потребительского бюджета выдвинула Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР). Методика расчета позволит учесть не только минимальный набор продуктов, но и стоимость коммунальных услуг, аренды жилья, расходов на образование и досуг. По итогу должна выйти сумма не менее 39 тысяч рублей.

МПБ охватит более широкий спектр услуг, но рассчитываться он может только на работающее население. С 1 января минимальный размер оплаты труда (МРОТ) стал равным прожиточному минимуму в 11,28 тыс. рублей. По данным Росстата за чертой бедности живут 13% населения или 119 миллионов человек, пишет газета «Известия».

Ранее в Федерации независимых профсоюзов предложили увеличить МРОТ до 25 тысяч рублей. Это как раз реальная стоимость потребительской корзины на 2019 год. Сегодняшний прожиточный минимум уже не соответствует реальным, даже минимальным потребностям людей, уверены в объединении.

ИСТОЧНИК KP.RU