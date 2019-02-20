В Таиланде суд разрешил экстрадицию россиянина в США

СЕГОДНЯ 08:09 2019-02-20T08:09:08+03:00

При этом ранее было принято решении о передаче Дмитрия Украинского России

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В среду, 20 февраля, суд в Таиланде разрешил экстрадицию россиянина Дмитрия Украинского в США.

«Рассмотрев официальный запрос США и заслушав стороны процесса, суд постановляет разрешить экстрадицию Дмитрия Украинского в США», - говорится в постановлении суда. При этом там отмечается, что ранее уже была одобрена экстрадиция Украинского в РФ.

Также в документе подчеркивается, что вопрос о том, какой конкретно стране в итоге будет передан россиянин, «будет решаться центральным органами власти королевства», так как это первая подобная ситуация в таиландской юриспруденции, передает ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Дмитрий Украинский был задержан в курортном городе Паттайя в июле 2016 года по запросу ФБР США. Как отмечалось, по версии Вашингтона, гражданин РФ вместе с подельниками похитил с помощью вредоносных программ около 28,5 миллиона долларов с кредитных карт американцев.

ИСТОЧНИК KP.RU