Порошенко заявил, что "лично выносил" тела погибших с Майдана

СЕГОДНЯ 10:19 2019-02-20T10:20:07+03:00

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Президент Украины Петр Порошенко поведал народу о том, как он "лично выносил" тела погибших соотечественников с площадей во время событий на Майдане. Соответствующее заявление глава государства сделал во время выступления на одном из мероприятий, посвященных тем дням, в Ивано-Франковске.

Видео с речью политика опубликовала у себя на YouTube-канале журналистка Татьяна Высоцкая.

"Ровно пять лет назад мой день начался с того, что я вышел в Мариинский парк, шел в Верховную Раду, это было 9:00. Увидел побратимов из 14-й сотни Самообороны Майдана. Остановился. Поговорил. Они обратились ко мне за помощью, так как по ним стреляли", — сказал Порошенко.

При этом он заверил, что в тот день оказался в самой гуще печальных событий и своими глазами видел, как ранили по меньшей мере 11 человек, а потом якобы еще и сам относил тела погибших к Дому офицеров.

"Эти минуты, этот день я запомню на всю жизнь", - подытожил политик.

При этом журналистка такие слова главы государства назвала попыткой переписать историю и явным преувеличением.

Сайт kp.ru писал о том, что, согласно другим источникам, во время Майдана будущий президент Украины "догонялся" коньячком в штабе протеста в Доме профсоюзов и "еле ворочал языком".

Порошенко заявил, что лично выносил тела погибших во время событий на Майдане.

ИСТОЧНИК KP.RU