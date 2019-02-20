2019-02-20T13:47:06+03:00
Политика

Путин призвал создать максимально комфортные условия для частных инвестиций

Также президент РФ поручил настроить существующее законодательство на новую технологическую реальность
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент России Владимир ПутинПрезидент России Владимир ПутинФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Президент России Владимир Путин призвал парламент создать в стране максимально комфортные условия для частных инвестиций и принять законы приоритетные для создания цифровой экономики. Соответствующие поручения были даны главой государства во вторник во время оглашения послания Федеральному собранию.

"Все наше законодательство надо настроить на новую технологическую реальность", - сказал президент.

При этом он подчеркнул, что законы не должны ограничивать развитие государства, а наоборот обязаны помогать ему, в частности, в сфере расширения экспорта. По словам Путина, уже сейчас фиксируется "колоссальный" спрос на российскую промышленную продукцию.

"Это создает исторические возможности для российского бизнеса в ряде отраслей: машиностроения, танкостроения, IT, медицины, других. Запрос - вдумайтесь - около 6 триллионов", - заявил глава государства.

Он также добавил, что уже сейчас существуют примеры успешных инновационных проектов, однако со временем их должно становиться все больше. Задача правительства в данной ситуации - активно поддерживать стартапы.

Послание президента Владимира Путина Федеральному собранию 2019: прямая трансляция.Впервые после избрания на очередной президентский срок Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному собранию. Послание президента Владимира Путина Федеральному собранию 2019 на нашем канале транслируется в режиме онлайн

ИСТОЧНИК KP.RU

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