2019-02-20T14:29:42+03:00
Общество

Американец обнаружил на старом компьютере письмо от своего покойного отца

В послании родственник интересовался отдыхом сына в летнем лагере и комиксами о "Человеке пауке"
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Американец обнаружил письмо умершего отца на старом компьюетереАмериканец обнаружил письмо умершего отца на старом компьюетереФото: REUTERS
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Американский профессор юридической школы Джон Пфафф нашел письмо покойного отца на старом компьютере.

Житель Нью-Йорка разбирал вещи на родительском чердаке и обнаружил старый компьютер модели Apple IIe. Ради интереса мужчина решил запустить аппарат, который пролежал несколько десятков лет.

Мужчина пришел в восторг, когда ему удалось включить старый компьютер. Позже Джон увидел на экране аппарата предложение продолжить сохраненную когда-то видеоигру под названием Adventureland.

Затем мужчина просмотрел все имеющиеся дискеты, датированные 1983 годом и случайно наткнулся на письмо, написанное его покойным отцом. В нем он расспрашивал своего сына об отдыхе в летнем лагере и о комиксах про "Человека паука", которых каждый день рисовал Джон.

- Только что нашел послание, которое папа напечатал мне в 1986 году, когда мне было 11 лет и я отдыхал в летнем лагере, - сообщил Джон в своем Twitter.

Мужчина также отметил, что его отец умер около года назад. Джон отметил, что «наткнуться на что-то обыденное от папы», оказалось очень ценным и трогательным для него.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что американец на протяжении почти сорока лет каждый день писал жене письма с признаниями в любви. За эти годы он отправил супруге более 10 тысяч нежных посланий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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