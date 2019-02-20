Американец обнаружил на старом компьютере письмо от своего покойного отца
Американский профессор юридической школы Джон Пфафф нашел письмо покойного отца на старом компьютере.
Житель Нью-Йорка разбирал вещи на родительском чердаке и обнаружил старый компьютер модели Apple IIe. Ради интереса мужчина решил запустить аппарат, который пролежал несколько десятков лет.
Американец обнаружил письмо от своего покойного отца с помощью старого компьютера
Мужчина пришел в восторг, когда ему удалось включить старый компьютер. Позже Джон увидел на экране аппарата предложение продолжить сохраненную когда-то видеоигру под названием Adventureland.
Затем мужчина просмотрел все имеющиеся дискеты, датированные 1983 годом и случайно наткнулся на письмо, написанное его покойным отцом. В нем он расспрашивал своего сына об отдыхе в летнем лагере и о комиксах про "Человека паука", которых каждый день рисовал Джон.
- Только что нашел послание, которое папа напечатал мне в 1986 году, когда мне было 11 лет и я отдыхал в летнем лагере, - сообщил Джон в своем Twitter.
Мужчина также отметил, что его отец умер около года назад. Джон отметил, что «наткнуться на что-то обыденное от папы», оказалось очень ценным и трогательным для него.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что американец на протяжении почти сорока лет каждый день писал жене письма с признаниями в любви. За эти годы он отправил супруге более 10 тысяч нежных посланий.
ИСТОЧНИК KP.RU