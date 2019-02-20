2019-02-20T15:00:03+03:00
Политика

Путин предложил выделить 17 млрд рублей на реконструкцию сельских домов культуры

Президент РФ в среду обратился к Федеральному собранию с посланием [видео]
Анна СЕЛИВАНОВАДарья ИВАШКИНА
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Президент РФ Владимир Путин 20 февраля обратился к Федеральному собранию с посланиемПрезидент РФ Владимир Путин 20 февраля обратился к Федеральному собранию с посланиемФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Президент РФ Владимир Путин, выступая в среду, 20 февраля, с очередным посланием Федеральному собранию, предложил расширить поддержку местных культурных инициатив, связанных с сохранением традиционной культуры народов нашей страны.

«Предлагаю существенно расширить поддержку местных культурных инициатив, проектов, связанных с краеведением, народным творчеством, сохранением культурного наследия нашей страны. В том числе дополнительно направить на эти цели средства из президентских грантов», - сказал глава государства.

Также, по словам российского лидера, в рамках национального проекта будут выделены 17 миллиардов рублей на строительство и реконструкцию сельских музеев и домов культуры (ДК), и еще более шести миллиардов - на поддержку центров культурного развития в малых городах России.

СПРАВКА «КП»

Программа создания и реконструкции сельских домов культуры

Впервые в 2017 году в рамках государственной программы «Развитие культуры и туризма» министерством культуры был запущен проект поддержки строительства, реконструкции и оснащения сельских домов культуры. В проекте участвуют 10 субъектов Российской Федерации. Уже завершено строительство 37 новых домов культуры, реконструировано шесть клубов, а капитальный ремонт проведен в 84 существующих ДК. Параллельно развивается проект «Местный дом культуры». В нем участвует уже 71 регион России. Поддержку получили 1856 домов культуры и сельских клубов.

В селах дома культуры являются центром притяжения творческих, неравнодушных людей, иногда единственным способом воплотить свои таланты, а также сохранить культурные особенности региона, не потерять его уникальные этнографические особенности.

Всего же, по данным Государственного информационно-вычислительного центра Минкультуры России, в сельской местности расположены 125 комплексных учреждений культуры, 1108 школ искусств, 721 музей, 31 259 культурно-досуговых учреждений и 27 537 библиотек.

Путин - о национальных проектах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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