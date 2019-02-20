США запускают кампанию по декриминализации гомосексуализма в мире
Соединенные Штаты запускают глобальную кампанию по декриминализации гомосексуализма во всем мире.
Под пристальное внимание американцев попадут те страны, в которых нетрадиционная сексуальная ориентация все еще считается преступлением и предусматривает вынесение наказания, а таких насчитывается более 70-ти, причем в восьми из них геев разрешено казнить.
Предполагается, что вынесение смертного приговора молодому гомосексуалисту в Иране и стало причиной для запуска программы.
Согласно данным NBC News, руководить проектом будет самый высокопоставленный американский последователь ЛГБТ-движения, посол США в Германии Ричард Гренелл. В посольство в Берлине уже были приглашены геи из различных стран Европы, которые будут предлагать свои идеи по изменению ситуации в мире.
Однако главной целью участников кампании станут, прежде всего, государства, расположенные на Ближнем Востоке, в Африке и Карибском бассейне.
Сайт kp.ru писал о том, что в России также предусмотрено наказание за пропаганду гомосексуализма, но лишь среди несовершеннолетних. Официально вступить в брак на территории нашей страны геи также не могут.
ИСТОЧНИК KP.RU