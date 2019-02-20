США запускают кампанию по декриминализации гомосексуализма в мире

СЕГОДНЯ 17:38 2019-02-20T17:38:18+03:00

Особое внимание будет уделяться развитию ЛГБТ-движения на Ближнем Востоке, в Африке и Карибском бассейне

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Соединенные Штаты запускают глобальную кампанию по декриминализации гомосексуализма во всем мире.

Под пристальное внимание американцев попадут те страны, в которых нетрадиционная сексуальная ориентация все еще считается преступлением и предусматривает вынесение наказания, а таких насчитывается более 70-ти, причем в восьми из них геев разрешено казнить.

Предполагается, что вынесение смертного приговора молодому гомосексуалисту в Иране и стало причиной для запуска программы.

Согласно данным NBC News, руководить проектом будет самый высокопоставленный американский последователь ЛГБТ-движения, посол США в Германии Ричард Гренелл. В посольство в Берлине уже были приглашены геи из различных стран Европы, которые будут предлагать свои идеи по изменению ситуации в мире.

Однако главной целью участников кампании станут, прежде всего, государства, расположенные на Ближнем Востоке, в Африке и Карибском бассейне.

Сайт kp.ru писал о том, что в России также предусмотрено наказание за пропаганду гомосексуализма, но лишь среди несовершеннолетних. Официально вступить в брак на территории нашей страны геи также не могут.

ИСТОЧНИК KP.RU