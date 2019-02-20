В Приморье возбудили уголовное дело по факту самосуда над пятиклассником

СЕГОДНЯ 20:06 2019-02-20T20:06:25+03:00

Управление Следственного комитета России (СК) по Приморскому краю возбудило уголовное делу по факту избиения пятиклассника в городе Большой Камень Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

Родители детей, над которыми издевался малолетний хулиган, окунули его головой в унитаз

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Управление Следственного комитета России (СК) по Приморскому краю возбудило уголовное делу по факту избиения пятиклассника-хулигана родителями пострадавших от его действий детей в городе Большой Камень. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

"По данному факту следственным отделом по г. Большой Камень возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ (нанесение побоев или иных насильственных действий, причинивших физическую боль из хулиганских побуждений).", - говорится в заявлении.

Для установления обстоятельств дела была назначена судебно-медицинская экспертиза; для расследования данного дела также проводятся следственные действия.

Ранее сайт kp.ru сообщал о самосуде над школьным хулиганом, который в течение нескольких лет терроризировал своих одноклассников. Родители пострадавших детей решили проучить школьника; мальчика отвели в мужской туалет и окунули головой в унитаз. В результате случившегося пятиклассник получил сотрясение мозга.

ИСТОЧНИК KP.RU