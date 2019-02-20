2019-02-20T20:56:45+03:00
Авто

"АвтоВАЗ" начал производство двухтопливной версии Lada Largus

Новая модификация автомобиля может работать как на бензине, так и на природном газе [видео]
Александр ДЖУМАЕВ
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Новая модификация универсала отличается тем, что может работать как на бензине, так и на природном газеНовая модификация универсала отличается тем, что может работать как на бензине, так и на природном газеФото: производителя
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"АвтоВАЗ" запустил в производство автомобиль Lada Largus CNG. Новая модификация универсала отличается тем, что может работать как на бензине, так и на природном газе.

Помимо штатного 50-литрового бензобака, машина оснащена баллоном емкостью 90 литров, рассчитанным на 22 кубометра сжатого газа.

АвтоВАЗ начал производство битопливной Lada Largus.

Запас хода Lada Largus CNG cпревышает тысячу километров. Машина оснащается 16-клапанным мотором Lada, объем которого составляет 1,6 литра, и механической коробкой переключения передач.

Производитель отмечает, что использование метана "позволяет в три раза сократить затраты на топливо, повышает ресурс мотора и экологичность автомобиля". В АвтоВАЗе также отметили высокую надежность машины: в частности, Газобаллонное оборудование снабжено специальными клапанами, автоматически перекрывающими утечку метана в случае ДТП.

Стоимость пятиместного универсала будет начинаться от 754 тысяч рублей, тогда как универсал в версии Cross в минимальной комплектации обойдется в 813,4 тыс. рублей. Стоимость фургона в минимальной комплектации, в свою очередь, составит 728,3 тыс. руб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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