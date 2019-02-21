Пассажирский самолет случайно превысил скорость звука

СЕГОДНЯ 07:25 2019-02-21T07:25:27+03:00

Boeing-787 авиакомпании Virgin Atlantic, выполнявший рейс Лос-Анджелес-Лондон, во время полета на короткое время превысил скорость звука из-за попадания в высотное струйное течение Фото: REUTERS

Boeing-787 совершал рейс из Лос-Анджелеса в Лондон и попал в сильный воздушный поток

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Boeing-787 авиакомпании Virgin Atlantic, выполнявший рейс Лос-Анджелес-Лондон, во время полета на короткое время превысил скорость звука из-за попадания в высотное струйное течение. Об этом сообщает журнал Popular Mechanics.

Пассажирский лайнер попал в сильный воздушный поток на высоте около 11 км, за счет чего его скорость достигла 800 миль в час (1285 км/ч), тогда как скорость звука на такой высоте составляет 1062 км/ч, а крейсерская скорость лайнера американского производства - 902 километра в час. Благодаря полученному ускорению самолет прибыл в пункт назначения на 48 минут раньше положенного времени.

"Скорость сейчас составляет практически 800 миль в час, никогда в жизни не встречал такого попутного ветра, будучи коммерческим пилотом! (попутный ветер — 200 миль в час (около 322 метров в секунду. — Прим. ред.)", - написал в своем Twitter пилот этого самолета Питер Джеймс.

ИСТОЧНИК KP.RU