Пенсии предложили передавать по наследству

СЕГОДНЯ 07:55 2019-02-21T07:55:02+03:00

Предполагается, что наследники гражданина, уплачивавшего пенсионные взносы в течение всей своей жизни, будут получать выплаты в рамках страховой пенсии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Депутаты Госдумы рассмотрят в четверг, 21 февраля, законопроект о гарантиях по возврату страховой пенсии. Предполагается, что наследники гражданина, уплачивавшего пенсионные взносы в течение всей своей жизни, будут получать выплаты в рамках страховой пенсии.

Как сообщает "Российская газета", парламентарии планируют установить "гарантированный период получения страховой пенсии по старости". Согласно тексту предложения, в России будет установлен возраст, до достижения которого имеющий право на получение страховой пенсии россиянин или его наследник будут получать страховую пенсию. По словам авторов закона, период получения этой выплаты определяется путем прибавления пяти лет к ожидаемой продолжительности жизни в стране.

По мнению проректора Финансового университета при правительстве России Алексея Зубца, реализация данного предложения будет сопряжена с трудностями. По его словам, практика наследования пенсионных накоплений широко распространена по всему миру, однако в нашей стране накопительная составляющая пенсия фактически не работает, тогда как работающие граждане платят за пенсионеров.

"Соответственно, механизм наследования пенсий приведет просто к увеличению обязательных взносов в Пенсионный фонд со стороны работодателей, так как придется платить не только живым пенсионерам, но и их наследникам", - отметил эксперт.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/693004" frameborder="0"></iframe> Путин - об индексации пенсий.

ИСТОЧНИК KP.RU