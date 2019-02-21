2019-02-21T08:27:44+03:00
Политика

Эксперт рассказал о возможностях гиперзвуковой ракеты "Циркон"

По словам контр-адмирала в отставке Всеволода Хмырова, новая система вооружения является неуязвимой для систем ПВО и ПРО
Александр ДЖУМАЕВ
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Ракета "Циркон" была представлена президентом России Владимиром Путиным 20 февраля в послании Федеральному собраниюРакета "Циркон" была представлена президентом России Владимиром Путиным 20 февраля в послании Федеральному собраниюФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Гиперзвуковая ракета "Циркон" может поражать цели за пять минут с расстояния 500 километров от берега. Об этом заявил контр-адмирал в отставке Герой России Всеволод Хмыров.

По его словам, за это время перехватить летящие ракеты будет невозможно. "Такая гиперзвуковая система как "Циркон" практически прошивает любую систему ПВО и ПРО. Защиты от нее нет", - заметил он.

Хмыров также отметил, что "Цирконы", запущенные из Западной Атлантики и восточной части Тихого океана смогут поразить центры управления стационарными пусковые установки американских ракет Tomahawk. Контр-адмирал предположил, что ракеты, размещенные в Румынии, будут управляться с территории США.

Ракета "Циркон" была представлена президентом России Владимиром Путиным 20 февраля в послании Федеральному собранию. По словам президента, ракета будет иметь скорость, равную 9 махам, а ее дальность полета составит более тысячи километров.

Путин - о комплексе Авангард.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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