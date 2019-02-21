Московское метро подарит мужчинам к Дню защитника Отечества носки и откроет барбершоп

СЕГОДНЯ 10:16 2019-02-21T10:16:17+03:00

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В столичном метро уже подготовились к Дню защитника Отечества. В преддверии праздника, а именно 22 февраля, на станции метро "Маяковская" появится бесплатный (временный) барбершоп, где представителям сильного пола создадут стильный образ.

- Мы решили поздравить наших пассажиров-мужчин таким необычным образом. 22 февраля, накануне праздника, несколько часов для них будет бесплатно работать барбершоп на станции метро "Маяковская". Организовать стрижку в метро невозможно, но зато можно будет, например, сделать укладку бороды, - рассказали в пресс-службе Московского метрополитена.

А если нет бороды, то и никаких подарков? Как раз "традиционный" подарок смогут получить все. Метрополитен не отказался от иронии и подарит почти всем мужчинам носки.

- 23 февраля на всех стойках "Живое общение" с 10.00 до 17.00 можно получить носки. Количество подарков ограничено и размерный ряд тоже, - добавили в пресс-службе метро.

Важная деталь: получить подарок могут только мужчины. Аргумент "вон там муж стоит, я ему передам" не подойдет.

ИСТОЧНИК KP.RU