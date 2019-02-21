Россия оказалась в конце списка стран по доступности наркотиков

СЕГОДНЯ 12:27 2019-02-21T12:27:49+03:00

В нашей стране легальные и запрещенные наркотические вещества очень дороги

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Аналитики рассчитали так называемый «индекс греха» разных стран мира. В нем государства ранжировались по доступности легальных и запрещенных наркотических препаратов.

Для подсчета специалисты ввели отдельный показатель - «стандартную корзину наркотиков», в которую внесли четыре препарата. При этом исследователи исходили из того, что в «корзине» находится по одному грамму каждого вида наркотиков.

В результате, Россия оказалась в числе «аутсайдеров», поскольку все наркотические препараты в нашей стране очень дорогие. Так, для приобретения «стандартной корзины» среднему россиянину придется потратить около 82% своего недельного заработка, передает сайт телеканала «Звезда».

Отметим, что по финансовой доступности РФ опережает только Китай и Японию. В этих странах «наркокорзина» обойдется местному жителю примерно в 93,6% и 95,2% недельного заработка соответственно.

А вот лидером списка оказался Люксембург. Именно в этой стране, по данным ученых наркотические средства наиболее бюджетные. Кроме того, в начале рейтинга оказались Нидерланды, Уругвай, Коста-Рика и Чили, пишет ФАН.

ИСТОЧНИК KP.RU