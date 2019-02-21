Умерла актриса из «Глухаря» Дарья Егорычева
Умерла Дарья Егорычева, актриса из сериала «Глухарь». Она скончалась на 39-м году жизни. Долгое время Дарья боролась с онкологическим заболеванием, но не смогла победить болезнь.
Ее не стало 21 февраля в 4:15 утра. Грустную новость сообщили в группе «ВКонтакте», где был организован сбор средств на помощь Дарье.
«Даши не стало сегодня в 4.15 утра», — говорится в сообщении, опубликованном в сообществе.
Болезнь обнаружили в 2012 году. Рак легких пытались вылечить, терапия позволила прожить актрисе семь лет, но до конца справиться с новообразованием не удалось.
По информации ФАН, похороны пройдут в субботу, 23 февраля. Отпевание пройдет в Софийском соборе, а похоронена она будет на Лефортовском (Введенском) кладбище Москвы.
Егорычева закончила ГИТИС и служила в театре «У Никитских ворот» и в Театре Маяковского. Зритель видел Егорову в спектаклях "Бедная Лиза", "День рождения кота Леопольда", "Viva, парфюм!", "Живой труп". Она снималась в кино, играла роли в «Глухаре» и картине «Одна любовь души моей».
ИСТОЧНИК KP.RU