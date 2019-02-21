2019-02-21T18:30:34+03:00
Общество

Умерла актриса из «Глухаря» Дарья Егорычева

Дарья Егорычева скончалась в Москве на 39-м году жизни
Ася РОМАНЧУК
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Умерла актриса Дарья Егорычева. Фото: Дарья Егорычева, ВконтактеУмерла актриса Дарья Егорычева. Фото: Дарья Егорычева, Вконтакте
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Умерла Дарья Егорычева, актриса из сериала «Глухарь». Она скончалась на 39-м году жизни. Долгое время Дарья боролась с онкологическим заболеванием, но не смогла победить болезнь.

Ее не стало 21 февраля в 4:15 утра. Грустную новость сообщили в группе «ВКонтакте», где был организован сбор средств на помощь Дарье.

«Даши не стало сегодня в 4.15 утра», — говорится в сообщении, опубликованном в сообществе.

Болезнь обнаружили в 2012 году. Рак легких пытались вылечить, терапия позволила прожить актрисе семь лет, но до конца справиться с новообразованием не удалось.

По информации ФАН, похороны пройдут в субботу, 23 февраля. Отпевание пройдет в Софийском соборе, а похоронена она будет на Лефортовском (Введенском) кладбище Москвы.

Егорычева закончила ГИТИС и служила в театре «У Никитских ворот» и в Театре Маяковского. Зритель видел Егорову в спектаклях "Бедная Лиза", "День рождения кота Леопольда", "Viva, парфюм!", "Живой труп". Она снималась в кино, играла роли в «Глухаре» и картине «Одна любовь души моей».

ИСТОЧНИК KP.RU

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