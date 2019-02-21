2019-02-21T23:47:11+03:00
Политика

В России начинаются военные сборы для запасников

Путин постановил оговаривать сроки двухмесячных сборов с исполнительной властью в регионах
Юлия ДИВЕЕВА
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В России пройдут сборы для военнослужащих запасаВ России пройдут сборы для военнослужащих запасаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В России начинается призыв граждан, находящихся в запасе Вооруженных Сил, на военные сборы. Указ подписал президент РФ Владимир Путин. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Сборы продлятся два месяца в Вооруженных Силах, войсках Нацгвардии, органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности. В указе сказано, что сроки сборов должны быть согласованы с с органами исполнительной власти регионов. Исключением являются проверочные сборы, сроки проведения которых определяются Минобороны.

Также президент поручил правительству и региональным властям обеспечить проведение необходимых мероприятий, связанных с призывом на военные сборы россиян, пребывающих в запасе, а также для проведения самих сборов.

Указ вступает в силу со дня его официального опубликования 21 февраля.

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Владимир Путин подписал Указ о призыве на военные сборы граждан, которые находятся в запасе. Как только в СМИ появляется такая информация, - сразу по стране катится волна переполоха. Несведущий народ (запасников он в шутку прозвал «партизанами») с тревогой вопрошает: кого, куда, сколько призовут? На какое время? А как будут платить запасникам, которых оторвут от работы? А что будет тому, кто сачканет от сборов? (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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