В России начинаются военные сборы для запасников

21 Февр. 23:47 2019-02-21T23:47:11+03:00

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В России начинается призыв граждан, находящихся в запасе Вооруженных Сил, на военные сборы. Указ подписал президент РФ Владимир Путин. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Сборы продлятся два месяца в Вооруженных Силах, войсках Нацгвардии, органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности. В указе сказано, что сроки сборов должны быть согласованы с с органами исполнительной власти регионов. Исключением являются проверочные сборы, сроки проведения которых определяются Минобороны.

Также президент поручил правительству и региональным властям обеспечить проведение необходимых мероприятий, связанных с призывом на военные сборы россиян, пребывающих в запасе, а также для проведения самих сборов.

Указ вступает в силу со дня его официального опубликования 21 февраля.

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ИСТОЧНИК KP.RU