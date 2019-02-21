В России начинаются военные сборы для запасников
В России начинается призыв граждан, находящихся в запасе Вооруженных Сил, на военные сборы. Указ подписал президент РФ Владимир Путин. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Сборы продлятся два месяца в Вооруженных Силах, войсках Нацгвардии, органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности. В указе сказано, что сроки сборов должны быть согласованы с с органами исполнительной власти регионов. Исключением являются проверочные сборы, сроки проведения которых определяются Минобороны.
Также президент поручил правительству и региональным властям обеспечить проведение необходимых мероприятий, связанных с призывом на военные сборы россиян, пребывающих в запасе, а также для проведения самих сборов.
Указ вступает в силу со дня его официального опубликования 21 февраля.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Кого из запасников призовут в армию по новому указу Путина
Владимир Путин подписал Указ о призыве на военные сборы граждан, которые находятся в запасе. Как только в СМИ появляется такая информация, - сразу по стране катится волна переполоха. Несведущий народ (запасников он в шутку прозвал «партизанами») с тревогой вопрошает: кого, куда, сколько призовут? На какое время? А как будут платить запасникам, которых оторвут от работы? А что будет тому, кто сачканет от сборов? (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU