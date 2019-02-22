Порошенко назвал Малевича "великим художником украинского авангарда"

СЕГОДНЯ 06:35 2019-02-22T06:35:25+03:00

На Украине вышел документальный фильм о жизни советского теоретика искусств, художника и философа

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Президент Украины Петр Порошенко назвал советского художника Казимира Малевича представителем "украинского авангарда". Глава государства рассказал на своей странице в Facebook о премьере документального фильма "Малевич" в честь 140-летия художника.

"Спасибо всем, кто работал над созданием этой картины, которая возвращает имя великого художника украинского авангарда в национальную историю и культурное наследие", - написал Порошенко.

Он отметил, что Малевич - один из важнейших художников современности, чье творчество определило развитие изобразительного искусства на века.

Казимир Малевич - педагог, теоретик искусства, философ, основоположник супрематизма (одного из наиболее ранних направлений абстрактного искусства). Родился в Российской империи, в Киеве, в 1879 году. Его родители имели польские корни. В 1896 году семья Малевичей переехала в Курск.

Позже Казимир едет учиться в Москву, а оттуда уже после революции - в Витебск. Самая знаменитая работа художника - "Черный квадрат", написанная в 1915 году. Умер Малевич в Ленинграде в возрасте 56 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU