2019-02-22T12:20:49+03:00
Экономика

Эксперты назвали самые дешевые страны для путешествий

В рейтинг вошли как страны ближнего зарубежья, так и экзотические направления
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Названы направления для бюджетного отпускаНазваны направления для бюджетного отпускаФото: Антон ПИКУС
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Аналитики составили рейтинг стран, где в 2019 году можно недорого провести отпуск. Эксперты рассчитали двухнедельную поездку на двух взрослых с перелетом туда и обратно. В стоимость было включено проживание в отеле или съемной квартире, питание в кафе, а также затраты на транспорт и развлечения.

В результате. Лидерами бюджетного отдыха стали такие направления как Белоруссия, Молдова, Абхазия, Армения и Грузия.

Среди экзотических и отдаленных стран лидером стала Индия. Поездка сюда на описанных условиях обойдется примерно в $1562. Чуть дороже выйдет отпуск в Марокко — $1962. Далее в рейтинге идут Вьетнам ($1980) и Шри-Ланка — $2072 за двоих, пишет сайт телеканала «Звезда».

Несколько дороже путешественникам из России обойдется отпуск в Индонезии. Здесь придется потратить порядка $2 201. Отдых в Таиланде обойдется в $2 266 на двоих, а в Тунисе и Танзании - $2 400 и $2 704 соответственно, передает телеканал «360».

ИСТОЧНИК KP.RU

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