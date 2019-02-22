2019-02-22T15:56:20+03:00
Спорт

Евгения Медведева выиграла финал Кубка России по фигурному катанию

Она опередила в борьбе за место в сборной России Елизавету Туктамышеву
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Евгения Медведева.Евгения Медведева.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Фигуристка Евгения Медведева всего на 1,79 балла опередила на Кубке России Елизавету Туктамышеву. Финал турнира завершился сегодня, 22 февраля, в Великом Новгороде.

За два проката на турнире Елизавета получила 221,19 балла. И она выиграла произвольную программу, опередив Медведеву. Но у Жени оказался прочный запас со вчерашнего дня. Итоговая сумма Медведевой - 222,90 балла и она заняла итоговое первое место.

Так что, скорее всего, третье место в сборной России на ЧМ-2019 достанется именно Жене, а не Елизавете. "Бронза" - у Виктории Васильевой из Москвы - 208,75 балла.

ЧМ в японской Сайтаме пройдет в марте 2019 года. Два первых места в сборной - за Алиной Загитовой и Софьей Самодуровой. Окончательный состав сборной России будет назван 25-26 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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