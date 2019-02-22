Евгения Медведева выиграла финал Кубка России по фигурному катанию
Фигуристка Евгения Медведева всего на 1,79 балла опередила на Кубке России Елизавету Туктамышеву. Финал турнира завершился сегодня, 22 февраля, в Великом Новгороде.
За два проката на турнире Елизавета получила 221,19 балла. И она выиграла произвольную программу, опередив Медведеву. Но у Жени оказался прочный запас со вчерашнего дня. Итоговая сумма Медведевой - 222,90 балла и она заняла итоговое первое место.
Так что, скорее всего, третье место в сборной России на ЧМ-2019 достанется именно Жене, а не Елизавете. "Бронза" - у Виктории Васильевой из Москвы - 208,75 балла.
ЧМ в японской Сайтаме пройдет в марте 2019 года. Два первых места в сборной - за Алиной Загитовой и Софьей Самодуровой. Окончательный состав сборной России будет назван 25-26 февраля.
ИСТОЧНИК KP.RU