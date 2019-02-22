Пушков раскритиковал слова адмирала США о контроле Арктики
Американцы владеют самым маленьким сектором в Арктике, поэтому их претензии на свободный доступ ко всей территории неуместны. Таким образом член Совета Федерации Алексей Пушков раскритиковал обещание командующего Военно-морских сил США в Европе и Африке Джеймс Фогго о том, что Вашингтон не позволит Москве и Пикину получить полный контроль над Арктикой и Северным морским путем.
"Выдвигать претензии на свободный доступ ко всей Арктике американцам неуместно и неумно: у США нет возможностей и тех средств для обеспечения такого доступа. Адмирал погорячился" - прокомментировал он в Twitter заявление командующего ВМС США.
По словам Пушкова, в Арктике США находятся на «птичьих правах», поскольку «имеют самый малый сектор Арктики через Аляску».
Ранее адмирал Джеймс Фогго пообещал, что Соединенные Штаты не позволят России и Китаю получить полный контроль над Арктикой и Северным морским путем. Однако он отметил, что в использовании Северного морского пути американцы не заинтересованы, поскольку он не подходит для их кораблей.
ИСТОЧНИК KP.RU