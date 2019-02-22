2019-02-22T16:01:17+03:00
Политика

Пушков раскритиковал слова адмирала США о контроле Арктики

По словам члена Совфеда, Вашингтон не может претендовать на какое-либо управление на данных территориях, поскольку находятся там на «птичьих правах»
Елена Гильманова
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Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей ПушковПредседатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей ПушковФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Американцы владеют самым маленьким сектором в Арктике, поэтому их претензии на свободный доступ ко всей территории неуместны. Таким образом член Совета Федерации Алексей Пушков раскритиковал обещание командующего Военно-морских сил США в Европе и Африке Джеймс Фогго о том, что Вашингтон не позволит Москве и Пикину получить полный контроль над Арктикой и Северным морским путем.

"Выдвигать претензии на свободный доступ ко всей Арктике американцам неуместно и неумно: у США нет возможностей и тех средств для обеспечения такого доступа. Адмирал погорячился" - прокомментировал он в Twitter заявление командующего ВМС США.

По словам Пушкова, в Арктике США находятся на «птичьих правах», поскольку «имеют самый малый сектор Арктики через Аляску».

Ранее адмирал Джеймс Фогго пообещал, что Соединенные Штаты не позволят России и Китаю получить полный контроль над Арктикой и Северным морским путем. Однако он отметил, что в использовании Северного морского пути американцы не заинтересованы, поскольку он не подходит для их кораблей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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