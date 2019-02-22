2019-02-22T18:08:32+03:00
Политика

Претендентки на «Евровидение-2019» от Украины отказались назвать Крым украинским

Участницы дуэта «Анна-Марія» считают, что незалежная в 2014 году просто «потеряла полуостров» [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Логотип «Евровидения-2019». Фото: instagram.com/eurovisionЛоготип «Евровидения-2019». Фото: instagram.com/eurovision
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На Украине разгорелся настоящий скандал после того, как возможные представительницы незалежной на «Евровидении-2019» Анна и Мария Опанасюк дали интервью местному телеканалу ATR. Дело в том, что участницы дуэта «Анна-Марія», беседуя с журналистами, отказались назвать Крым украинским.

«Мы не будем говорить те фразы, которые вы хотите от нас услышать», - заявила одна из девушек, когда ведущий попросил певиц занять определенную позицию по «крымскому вопросу».

При этом, как признались сестры, они думают, что незалежная в 2014 году просто «потеряла полуостров». «Многие политики могут говорить, что Крым - наш. Мы можем бесконечно говорить, что Крым наш, но едем туда через две границы», - подчеркнула Опанасюк.

Стоит отметить, что Анна и Мария Опанасюк являются финалистками украинского национального конкурса по отбору на «Евровидение-2019». Поедут ли девушки в Тель-Авив, выяснится в ближайшую субботу, 23 февраля: в этот день в Киеве пройдет финал национального конкурса.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, «Евровидение-2019» пройдет в Тель-Авиве: Израиль получил право на проведение этого шоу после того, как представительница еврейского государства Нетта Барзилай победила в 2018 году на конкурсе в Португалии.

Выступление израильской певицы Нетты в финале Евровидения 2018.Артистка исполнила песню "Toy"

ИСТОЧНИК KP.RU

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