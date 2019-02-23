2019-02-23T04:38:42+03:00
В мире

Владелец ФК New England Patriots Роберт Крафт обвиняется в склонении к проституции

Миллиардер платил за секс в массажном салоне торгового центра
Юлия ДИВЕЕВА
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Владелец американского футбольного клуба New England Patriots Роберт КрафтВладелец американского футбольного клуба New England Patriots Роберт КрафтФото: REUTERS
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Владелец американского футбольного клуба "Патриоты Новой Англии" (New England Patriots) Роберт Крафт обвиняется в склонении к проституции. Ему были предъявлены обвинения наряду с двадцатью другими фигурантами дела.

В полиции города Джупитер-Айленд штата Флорида сообщили, что миллиардер пока не арестован, но ордер на него будет выдан в ближайшее время, после чего будут уведомлены его адвокаты. Также отмечается, что подробности проступка Крафта не будут разглашаться до следующей недели.

По данным Associated Press, 77-летний владелец клуба, завоевавшего в прошлом сезоне приз "Супербоул", оказался в центре скандала с проститутками в массажном салоне, который располагался в торговом центре. Богатея дважды зафиксировала камера во время утех с массажисткой.

Крафт попался, когда полиция в Орландо проводила расследование фактов торговли людьми. За последнее время были выданы сотни ордеров на арест, и ожидается, что их будет еще больше. Десять спа-салонов были закрыты, а несколько человек были взяты под стражу по обвинению в сексуальной торговле.

Тем не менее адвокат миллиардера считает, что его клиент скорее всего отделается ста часами общественных работ, а также должен будет прослушать курс о вреде проституции и сексуальной торговли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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