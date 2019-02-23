2019-02-23T05:06:59+03:00
Наука

Компания Virgin Galactic впервые испытала свой корабль с пассажирами на борту

SpaceShipTwo поднялся на высоту 89,9 километров [видео]
Юлия ДИВЕЕВА
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Virgin Galactic испытала свой космический корабль с пассажирами на бортуVirgin Galactic испытала свой космический корабль с пассажирами на бортуФото: СОЦСЕТИ
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Компания Virgin Galactic 22 февраля провела суборбитальный испытательный запуск корабля SpaceShipTwo с тремя членами экипажа на борту. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Самолет-носитель WhiteKnightTwo вылетел с аэродрома в пустыне Мохаве (штат Калифорния) рано утром, и когда он набрал нужную высоту, включился ракетный двигатель суборбитального корабля Unity. Он поднялся на высоту 89,9 километров. На борту находились пилоты Дейв Маккей и Майкл Мазуччи, а также руководитель группы подготовки персонала компании Бет Мосес.

Virgin Galactic on Twitter.Ракетный двигатель SpaceShipTwo в работе

Все происходящее на борту фиксировалось четырьмя комплектами аппаратуры NASA, в том числе для экспериментов по замеру электромагнитных параметров, по оценке влияния микрогравитации на жидкости и газы, на частицы пыли и на вибрацию, передает интернет-портала Space.com.

Virgin Galactic on Twitter.Второй испытательный суборбитальный запуск корабля SpaceShipTwo

Первый такой полет состоялся в декабре прошлого года, тогда корабль впервые достиг высоты 82,7 км. SpaceShipTwo разработан исключительно для туристических целей. Пассажиры, заплатив примерно 250 тысяч долларов, смогут в течение двух часов испытать невесомость и увидеть Землю из космоса.

Virgin Galactic, как и ВВС США, считают, что космос начинается на высоте около 80 км. Но в определении Международной авиационной федерации сказано, что космическим полетом считается тот, который проходит на высоте свыше 100 км.

ИСТОЧНИК KP.RU

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