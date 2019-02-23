Юрий Лоза: Девушки из Anna Maria на вопрос о Крыме ответили правильно
Сестры Анна и Мария Опанасюк из украинского дуэта Anna Maria, по сути, правильно ответили на вопрос о принадлежности Крыма. Такое мнение высказал российский Музыкант Юрий Лоза.
Он подчеркнул, что после крымского референдума 2014 года все вопросы о принадлежности полуострова должны быть закрыты.
"Я всегда говорил одно и то же: нельзя рассматривать Крым как наш и наш — он тех людей, которые там живут", - пояснил автор и исполнитель в интервью Федеральному агентству новостей
Лоза рассказал, что в Крыму живут его родственники, которые в 1991 году голосовали за вхождение региона в состав Украины, но 5 лет назад изменили свое мнение.
"Я им сказал: ребята, вам там жить, вам виднее. Когда они проголосовали за воссоединение c Россией, потому что поняли, что такое быть под Украиной, я им сказал: видите, вы опять принимаете свое решение", — сказал он.
По мнению музыканта, всегда надо учитывать мнение людей, живущих на территории, их мнение. А вот Киев до сих пор отказывается признавать очевидное — свершившееся волеизъявление народа.
Как сообщал сайт kp.ru, претендентки на участие в конкурсе "Евровидение-2019" от Украины - участницы дуэта «Анна-Марія», в беседе с журналистами отказались назвать Крым украинским.
ИСТОЧНИК KP.RU
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