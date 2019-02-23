NASA опубликовало первый качественный снимок астероида Ultima Thule

СЕГОДНЯ 20:54 2019-02-23T20:54:25+03:00

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Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства получило и опубликовало фотографию астероида Ultima Thule - самого дальнего объекта Солнечной системы, до которого когда-либо долетал запущенный с Земли аппарат.

На сегодняшний день этот снимок, сделанный аппаратом New Horizons на камеру LORRI, является наиболее качественным и четким из всех имеющихся в распоряжении NASA.

В агентстве уточнили, что астероид удалось заснять в начале января 2019 года. Снимок был сделан за 6,5 часа до максимального сближения аппарата с объектом на расстоянии около 6,62 тысячи км.

"Получение такого изображение требовало от нас невероятно точного определения местоположения аппарата и астероида, ведь они двигались относительно друг друга со скоростью более 32 тыс. миль в секунду", — приводятся слова руководителя миссии Алана Штерна на сайте управления.

Фотография получилась настолько удачной с точки зрения угла обзора, что у команды появилась беспрецедентная возможность для исследования поверхности астероида и выяснения его происхождения. Так, например, на снимке можно разглядеть круглые образования и мелкие темные впадины, которые уже породили споры в научной сфере.

Ранее сайт kp.ru уже писал о том, что данный объект, также известный как "Край света", является бинарным, то есть слепленным из двух сферических глыб диаметром 19 и 14 километров. По оценкам ученых, их слияние произошло около 4 млрд лет назад в процессе образования Солнечной системы.

Получены новые снимки астероида Ultima Thule, расположенного в поясе Койпера.

ИСТОЧНИК KP.RU