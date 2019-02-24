Порошенко назвал Украину "агрессором"

СЕГОДНЯ 04:30 2019-02-24T04:41:52+03:00

Изменить размер текста: A A

Президент Украины Петр Порошенко снова стал объектом для насмешек в соцсетях. Глава Незалежной во время агитационной речи назвал свою страну "агрессором".

"Сегодня я, как президент Украины, как верховный главнокомандующий Вооруженных сил Украины, должен сохранить Украину и оборону Украины, для того чтобы дать отпор украинскому агрессору", - заявил Порошенко в ходе митинга в городе Жолква

Пьяный Порошенко назвал Украину "агресором".Президент Украины Петр Порошенко в ходе митинга в городе Жолква оговорился

Политик быстро понял, что оговорился и поправился: “российскому агрессору”. Неловкий момент попал на видео. Слушатели президента посмеялись над этой ошибкой. Ролик попал на YouTube, где меньше чем за день собрал около 30 тысяч просмотров.

Пользователи в комментариях предположили, что президент во время выступления был пьян, а также отметили, что это оговорка "по Фрейду".

Напомним, на Украине 31 марта пройдут президентские выборы. Сейчас в рейтинге из 44 кандидатов на главный пост в республике лидирует актер и шоумен Владимир Зеленский. За ним идет лидер партии "Батькивщина", экс-премьер-министр Юлия Тимошенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Плакса»: в сети высмеяли жалобы Порошенко на Путина

"Агрессия Путина против Украины" достигла невиданных высот. Он отказывается говорить с занимающим пост президента Украины Петром Порошенко, хотя тот постоянно поднимает телефонную трубку в надежде, что на том конце провода, в Кремле, ему ответят. От такого игнорирования и невнимания у Порошенко портятся нервы, аппетит и зубы, и он начинает горько плакать и жаловаться на жизнь, Россию и Путина. Причем, уже публично. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU