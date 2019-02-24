Режиссер Георгий Данелия попал в больницу

СЕГОДНЯ 05:23 2019-02-24T05:43:02+03:00

По предварительным данным, у кинематографиста начались проблемы с легкими

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В Москве госпитализирован известный советский и российский режиссер Георгий Данелия. Кинематографист обратился за медицинской помощью сам. Он пожаловался на затрудненное дыхание.

Как передает РЕН ТВ, после осмотра врачи приняли решение положить 88-летнего режиссера в стационар. Как оказалось, Данелия уже давно имеет проблемы с легкими. По предварительным данным, у него обнаружен пневмоторакс - скопление воздуха или газов в плевральной области.

Георгий Данелия наиболее известен такими фильмами, как "Я шагаю по Москве", "Джентльмены удачи", "Афоня", "Мимино", "Осенний марафон" и "Кин-дза-дза!". Является почётным членом Российской академии художеств, академик Национальной академии кинематографических искусств и наук России, академик Российской академии кинематографических искусств «Ника».

Напомним, накануне в столице был госпитализирован народный художник РФ Борис Диодоров в одну из московских больниц. Его доставили в клинику с жалобами на сильные боли в области живота.

ИСТОЧНИК KP.RU