Мадуро выразил благодарность жителям Нью-Йорка за поддержку Венесуэлы

СЕГОДНЯ 07:34 2019-02-24T07:40:52+03:00

Ранее на Уолл-стрит прошла многочисленная акция, участники которой требовали вмешательства во внутренние дела Венесуэлы

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро поблагодарил нью-йоркцев за поддержку Венесуэлы.

"Из Каракаса шлю свою благодарность народу Нью-Йорка, который вышел сегодня на улицы поддержать революцию и попросить Дональда Трампа убрал руки от Венесуэлы", – заявил Мадуро.

"Спасибо вам огромное", – добавил президент Венесуэлы по-английски, находясь за рулем своего автомобиля. Запись обращения размещена в его аккаунте в Twitter.

Накануне в крупнейшем мегаполисе США состоялась многочисленная акция, участники которой требовали остановить вмешательства во внутренние дела Венесуэлы.

Мадуро также сообщил, что ситуацию в Каракасе остается спокойной, несмотря на столкновения на границе при попытке доставки гуманитарной помощи.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, оппозиция пыталась доставить в страну гуманитарную помощь, после чего начались столкновения на границе с Колумбией.

23 января 2019 года спикер Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо объявил себя президентом Венесуэлы, США и несколько других стран признали его главой государства. Россия и некоторые другие государства поддерживают Мадуро как легитимного президента Венесуэлы.

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Когда в России отмечают День защитника Отечества, в далекой Венесуэле людям по-настоящему приходится защищать свою родину. Только вот родина, как ни странно, у всех своя. Чависты отстаивают независимость страны и своего гаранта Николаса Мадуро, а оппозиция пытается протащить переданные США и странами Латинской Америки коробки с продуктами, лекарствами и мылом, пообещав пройти по стране "гуманитарной лавиной" (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU