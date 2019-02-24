Мадуро выразил благодарность жителям Нью-Йорка за поддержку Венесуэлы
Президент Венесуэлы Николас Мадуро поблагодарил нью-йоркцев за поддержку Венесуэлы.
"Из Каракаса шлю свою благодарность народу Нью-Йорка, который вышел сегодня на улицы поддержать революцию и попросить Дональда Трампа убрал руки от Венесуэлы", – заявил Мадуро.
"Спасибо вам огромное", – добавил президент Венесуэлы по-английски, находясь за рулем своего автомобиля. Запись обращения размещена в его аккаунте в Twitter.
Накануне в крупнейшем мегаполисе США состоялась многочисленная акция, участники которой требовали остановить вмешательства во внутренние дела Венесуэлы.
Мадуро также сообщил, что ситуацию в Каракасе остается спокойной, несмотря на столкновения на границе при попытке доставки гуманитарной помощи.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, оппозиция пыталась доставить в страну гуманитарную помощь, после чего начались столкновения на границе с Колумбией.
23 января 2019 года спикер Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо объявил себя президентом Венесуэлы, США и несколько других стран признали его главой государства. Россия и некоторые другие государства поддерживают Мадуро как легитимного президента Венесуэлы.
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Когда в России отмечают День защитника Отечества, в далекой Венесуэле людям по-настоящему приходится защищать свою родину. Только вот родина, как ни странно, у всех своя. Чависты отстаивают независимость страны и своего гаранта Николаса Мадуро, а оппозиция пытается протащить переданные США и странами Латинской Америки коробки с продуктами, лекарствами и мылом, пообещав пройти по стране "гуманитарной лавиной" (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU
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