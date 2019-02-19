Трамп - венесуэльским военным: Бросайте Мадуро или потеряете все!

Дональд Трамп в открытую ставит венесуэльским военным, которые поддерживают Николаса Мадуро, ультиматум. Или амнистия от самопровозглашенного президента Хуана Гуаидо, или беда...

- У меня есть послание к каждому официальному представителю, который помогает сохранить Мадуро у власти. Весь мир смотрит на вас. Вы не можете спрятаться от выбора, с которым столкнулись. Вы можете принять щедрое предложение Гуаидо об амнистии, чтобы мирно жить с семьей. Или же вы можете продолжить поддерживать Мадуро. Если вы выберете это, у вас не будет безопасного пристанища или легкого выхода. Вы потеряете все. Сегодня я прошу каждого члена режима Мадуро положить конец этому кошмару бедности, голода и смерти для вашего народа. Теперь настало время для всех патриотов Венесуэлы действовать вместе как единый народ, - объявил американский лидер на встрече в Майами с иммигрантами из Венесуэлы.

- Лучшее, что может предложить Венесуэле Дональд Трамп, - это военная агрессия, - ответила на это вице-президент Венесуэлы Делси Родригес. - Это своего рода имперская помощь, которую они оказали Ираку, Ливии, Сирии. Народ Венесуэлы никогда не допустит, чтобы какая-либо империя снова угрожала нашей национальной целостности.

РЕАКЦИЯ

- Шантаж как способ возвращения «демократии» венесуэльскому народу, - прокомментировала новость в Фейсбуке официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Алексей Мухин, гендиректор Центра политической информации:

«Успехи американцев очень скромные»

- Это манера Трампа воздействовать на своих оппонентов - озвучить супер-жесткую позицию, чтобы потом поторговаться. Американские спецслужбы и Пентагон пытаются перетащить на сторону Гуаидо венесуэльских военных, но пока их успехи очень скромные. Мы помним недавнюю провокацию в американских СМИ, когда было объявлено о переходе военных на сторону самопровозглашенного президента. А потом выяснилось, что речь об одном и не очень высоком чине. Так что идет и попытка медийного воздействия на венесуэльцев, а Трамп сейчас лишь вставил свои пять копеек.

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