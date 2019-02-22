Венесуэла стала полем битвы русской и американской "гуманитарки"

Похоже, что США и РФ схлестнутся на этой неделе в новой битве. На этот раз -гуманитарной, причем в прямом смысле этого слова. В четверг первая партия помощи из России уже была передана официальному Каракасу, а через пару дней американцы грозятся вести свою «подачку» через границу с Колумбией. Почему же Венесуэла вдруг стала такой важной, что все кинулись ей помогать?

«ГУМАНИТАРКА» ДЯДИ СЭМА

В последнее время дела у страны действительно идут не очень. Продукты дорожают, а денег у бюджета на закупку лекарств нет. Вот и происходят часто истории, когда пациенты умирают прямо в больницах, оказавшись без необходимых медикаментов.

Но повод ли это вторгаться в ее границы? США считают, что да. Вот поэтому и направляют венесуэльцам военные самолеты с гуманитаркой. Чего там только нет — еда, средства личной гигиены, наборы для беременных и детей. Смущает одно — объем. США говорят о 50 тоннах, еще 17 обещали отправить чилийцы. Только хватит ли этого для 40-миллионной страны?

Избранный президент Венесуэлы Николас МадуроФото: REUTERS

Для распределения американских «подарков» уже подписались 600 тысяч добровольцев. Возникает вопрос — а как быть, когда самой помощи меньше, чем волонтеров? Не съедят ли они всю «гуманитарку»? Такое ощущение, что Гуаидо формирует свою собственную «армию», которая вполне может превратиться в «ударный отряд партии».

Военный антураж чувствуется еще и в том, что на границе с Колумбией уже несколько недель функционирует настоящий штаб, который координирует подготовку к ввозу американской помощи в страну. Кстати, в направлении еды и лекарств поучаствовал не только Вашингтон, но еще и множество других стран Латинской Америки, правда помощи пока от них "с гулькин нос".

Парадокс заключается в том, что США сами заблокировали у себя на счетах средства венесуэльской нефтяной корпорации PDVSA, передав контроль за ними самопровозглашенному президенту Гуаидо. Причем сам глава Национальной ассамблеи признался, что снять эти деньги со счетов не может, то есть финансы не только фактически лежат мертвым грузом, но и «прокручиваются» в американской экономике. Речь в данном случае идет о десятках миллиардов долларов, в то время как американцы предлагают помощь всего лишь на десятки миллионов. Вот такая вот благотворительность, за которую еще, наверное, с Гуаидо и спросят, если он придет к власти.

РОССИЯ И КИТАЙ СПАСАЮТ ВЕНЕСУЭЛУ

Но пока Боливарианскую Республику спасают ее «настоящие» друзья. Например, на прошлой неделе в страну отгрузили 900 тонн лекарств из Китая и Кубы, есть и другие планы по помощи населению.

Cамопровозглашенный глава государства Хуан ГуаидоФото: REUTERS

Не отстает и наша страна, которая в итоге оказалась одной из немногих стран, которые действительно содействуют Венесуэле не на словах а на деле. В четверг посол Владимир Заемский вручил правительству страны 7,5 тонн лекарств и медикаментов, причем это только первая партия, за ней прибудут и другие.

- Мы не политизируем гуманитарное содействие и используем для его доставки каналы авторитетных международных организаций, - заявил Заемский. - Убежден, что другие страны, декларирующие свою озабоченность положением дел в Венесуэле, должны были бы поступать аналогичным образом, в любом случае не превращая этот чисто технический вопрос в "яблоко раздора" и уж тем более не играть при этом своими военными мускулами.

ГОЛОДНЫЕ ТАНЦЫ

Но Венесуэла не была бы собой, если бы не свела все к карнавалу. Даже такой вопрос как гуманитарная помощь латиноамериканцы превратили в концерт. Причем в прямом смысле этого слова. Практически одновременно на границе Венесуэлы и Колумбии пройдут два представления. Один концерт с участием многих известных артистов, а другой — более местечковый, но все равно концерт чавистов.

Но в беседе со мной многие чависты выссказывали опасение, что весь тот праздник может превратиться в трагедию, стоит только осуществить хотя бы одну провокацию. И после этого снежный ком насилия, раскручиваясь, пронесется по стране. Хватит ли у США и их союзников сил сдержаться от разыгрывания «гуманитарной карты», покажет время, но уже вряд ли эта тема, как и страдания людей, может быть предметом такой «игры».

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