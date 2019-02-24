2019-02-24T08:09:09+03:00
Общество

Пассажирам самолетов больше не надо распечатывать посадочный талон

При посадке на рейс можно предъявлять талон на смартфоне или планшете
Юлия ДИВЕЕВА
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В Домодедово готовы к обслуживанию пассажиров с электронными посадочными талонамиВ Домодедово готовы к обслуживанию пассажиров с электронными посадочными талонамиФото: Мария ГОРЕЛОВА
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С сегодняшнего дня в России пассажирам нет необходимости распечатывать свои посадочные талоны, чтобы предъявлять их при регистрации. Соответствующий приказ Минтранса вступил в силу 24 февраля.

Согласно документу, при самостоятельной онлайн-регистрации на рейс граждане получают электронный посадочный талон, который позволит пройти на досмотр в самолет. Предъявлять его сотрудникам компании можно на экране любого мобильного устройства (смартфона, планшета).

При этом сохраняются бумажные билеты. Их можно будет распечатывать прямо в аэропортах. но это уже не обязательно. О том, можно ли использовать при посадке на рейс электронный талон, авиакомпании будут сообщать пассажирам на своих сайтах.

Как передает РИА-Новости, в пресс-службе столичных аэропортов Шереметьево и Домодедово сообщили о полной технической готовности обслуживать пассажиров по электронным посадочным. Во Внуково сообщили, что в 2019 году начнут их использовать. Также готов к нововведению аэропорт в Сочи.

Напомним, документ был опубликован на портале правовой информации 14 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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