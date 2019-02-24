СЕГОДНЯ 09:28 2019-02-24T09:28:08+03:00

По словам главы МИД РФ, отрицательно влияет на отношения Москвы и Токио размещение в Японии американской системы ПРО

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил об отсутствии условий для решения проблемы мирного договора с Японией. Он отметил, что сейчас правительство Японии " очень много говорит публично на тему того, что они вот-вот добьются результата" по вопросу мирного договора с Москвой.

"Если вы наблюдаете за тем, какую реакцию это вызывает в России, то знаете, что опросы общественного мнения показывают, насколько неправильно действовать так, как поступают наши японские коллеги, пытаясь навязать некое свое видение этого решения", - сказал Лавров в интервью "Вьетнамскому телевидению" и китайским телеканалам "ЦТВ" и "Феникс".

Кроме того, как отметил российский министр, отрицательно влияет на отношения Москвы и Токио размещение в Японии американской системы ПРО.

"Американцы имеют право размещать свои вооруженные силы где угодно в Японии и уже размещают там свою систему противоракетной обороны, которая создает риски и для России, и для Китайской Народной Республики", - добавил глава МИД РФ.

Напомним, в 2017 власти Японии решили разместить на своей территории два наземных американских комплекса противоракетной обороны Aegis Ashore. Ожидается, что они будут расположены на северо-западе и юго-западе Японии.

ИСТОЧНИК KP.RU