Англиканская церковь предложила верующим молиться за Brexit

СЕГОДНЯ 15:14 2019-02-24T15:17:01+03:00

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В течение пяти дней после даты официального выхода Великобритании из состава Евросоюза (29 марта) верующим стоит молиться за Brexit - с таким предложением выступил лидер Англиканской церкви архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби.

По мнению Уэлби, в своей молитве могут объединиться все церкви, действующие в Великобритании - католическая, методистская, баптистская, реформатская. Ожидается, что в указанные дни по всей стране будут открыты церкви для всех, кто хочет помолиться. Также обсуждается вопрос участия в публичных молитвах представителей британского премьер-министра Терезы Мэй и лидером Лейбористской партии Джереми Корбина.

Второй в иерархии архиепископ англиканской церкви Джон Сентами уже написал молитву о Brexit, в которой содержатся такие слова: "Бог вечной любви и власти, спаси нашу парламентскую демократию, защити Высокий суд парламента и всех членов его от пристрастий и предрассудков", пишет газета The Sunday Times.

Напомним, официальный «развод» Великобритании и ЕС запланирован на 29 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU