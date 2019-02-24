Минобороны РФ получит первый новейший вертолет Ми-38Т до конца июня
Генеральный директор холдинга «Вертолеты России», который входит в «Ростех», Андрей Богинский, общаясь в воскресенье, 24 февраля, с журналистами на авиакосмическом салоне Aero India 2019, заявил, первый вертолет Ми-38Т будет поставлен Минобороны РФ до конца июня текущего года.
«У нас есть контракт, до конца июня (планируем поставить)», - цитирует Богинского ТАСС.
Напомним, Ми-38Т - это новейший транспортно-десантный вертолет. Кстати, как сообщал сайт kp.ru, винтокрылая машина, которая может использоваться в поисково-спасательных операциях, а также для перевозки грузов и пассажиров, впервые поднялась в воздух в начале ноября прошлого года. Причем свой первый полет вертолет совершил над столицей Татарстана.
Стоит отметить, что Ми-38Т оснащается новыми двигателями ТВ7-117В российского производства и интегрированным пилотажно-навигационным комплексом.
ИСТОЧНИК KP.RU