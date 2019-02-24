2019-02-24T18:51:42+03:00
Политика

Минобороны РФ получит первый новейший вертолет Ми-38Т до конца июня

Эта машина предназначена для перевозки грузов и пассажиров, а также может быть использована в поисково-спасательных операциях
Дарья ИВАШКИНА
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Ми-38Т. Фото: холдинг «Вертолеты России»Ми-38Т. Фото: холдинг «Вертолеты России»
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Генеральный директор холдинга «Вертолеты России», который входит в «Ростех», Андрей Богинский, общаясь в воскресенье, 24 февраля, с журналистами на авиакосмическом салоне Aero India 2019, заявил, первый вертолет Ми-38Т будет поставлен Минобороны РФ до конца июня текущего года.

«У нас есть контракт, до конца июня (планируем поставить)», - цитирует Богинского ТАСС.

Напомним, Ми-38Т - это новейший транспортно-десантный вертолет. Кстати, как сообщал сайт kp.ru, винтокрылая машина, которая может использоваться в поисково-спасательных операциях, а также для перевозки грузов и пассажиров, впервые поднялась в воздух в начале ноября прошлого года. Причем свой первый полет вертолет совершил над столицей Татарстана.

Стоит отметить, что Ми-38Т оснащается новыми двигателями ТВ7-117В российского производства и интегрированным пилотажно-навигационным комплексом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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