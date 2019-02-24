На Украине выдвинули Maruv ультиматум для участия в «Евровидении - 2019»

СЕГОДНЯ 21:19 2019-02-24T21:19:36+03:00

Изменить размер текста: A A

Национальная общественная телекомпания Украины (НОТУ), которая принимает окончательное решение о том, кто будет представлять незалежную на «Евровидении», передала певице Maruv, победившей в национальном отборе для участия в песенном конкурсе, контракт, где есть пункт о запрете гастролировать в России. При этом, как подчеркнула PR-директор НОТУ Виктория Сидоренко, исполнительнице дали сутки для ознакомления с документом и принятия решения.

«В контракте от общественной телекомпании есть требование о запрете гастролировать в РФ. Этот контракт певица получила для ознакомления», - написала Сидоренко на своей странице в Facebook. Причем представитель НОТУ признала, что в незалежной нет закона, который запрещал бы артисту, гастролирующему в России, представить Украину на «Евровидении».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в минувшую субботу, 23 февраля, в Киеве состоялся финал национального конкурса за путевку на «Евровидение-2019».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Замечены в «порочащих связях»: Украина не может выбрать «правильных» участниц на «Евровидение»

Потенциальные кандидаты не устраивают политиков и жюри «недостаточным патриотизмом» (подробности)

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/693772" frameborder="0"></iframe> Maruv - певица в образе садо-мазо, поедет от Украины на "Евровидение - 2019".На вопрос жюри о Крыме, Анна Корсун, выступающая под псевдонимом Maruv, ответила, что считает регион украинским

ИСТОЧНИК KP.RU