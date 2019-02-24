По ошибке отсидевшему в тюрьме 39 лет американцу выплатят $21 млн
Власти американского города Сими-Велли (штат Калифорния) заявили, что пришли к соглашению с Крейгом Коули, который провел в тюрьме 39 лет за двойное убийство, которое он не совершал. Так, мужчина согласился получить 21 миллион долларов в качестве компенсации.
«Сими-Вэлли достиг соглашения на сумму 21 миллиона долларов с мистером Крейгом Коули», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте калифорнийского города.
Стоит отметить, что Коули был обвинен в убийстве женщины и ее четырехлетнего сына в 1978 году. На свободу он вышел только в ноябре 2017 года, на тот момент ему было уже 70 лет.
Как уточняется в заявлении властей Сими-Велли, после возобновления расследования дела были обнаружены образцы ДНК, что «в результате привело к выводу, что Коли фактически невиновен». А чуть позже мужчина был оправдан губернатором штата Джерри Брауном.
Напомним, как писал сайт kp.ru, за неполных 30 лет (1989-2017) в США невиновными были признаны 2005 осужденных заключенных.
ИСТОЧНИК KP.RU