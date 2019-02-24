По ошибке отсидевшему в тюрьме 39 лет американцу выплатят $21 млн

СЕГОДНЯ 22:05 2019-02-24T22:05:06+03:00

Крейг Коули отсидел 39 лет в тюрьме за двойное убийство, которое не совершал Фото: REUTERS

Крейг Коули был обвинен в двойном убийстве в 1978 году, а на свободу вышел только в ноябре 2017 года

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Власти американского города Сими-Велли (штат Калифорния) заявили, что пришли к соглашению с Крейгом Коули, который провел в тюрьме 39 лет за двойное убийство, которое он не совершал. Так, мужчина согласился получить 21 миллион долларов в качестве компенсации.

«Сими-Вэлли достиг соглашения на сумму 21 миллиона долларов с мистером Крейгом Коули», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте калифорнийского города.

Стоит отметить, что Коули был обвинен в убийстве женщины и ее четырехлетнего сына в 1978 году. На свободу он вышел только в ноябре 2017 года, на тот момент ему было уже 70 лет.

Как уточняется в заявлении властей Сими-Велли, после возобновления расследования дела были обнаружены образцы ДНК, что «в результате привело к выводу, что Коли фактически невиновен». А чуть позже мужчина был оправдан губернатором штата Джерри Брауном.

Напомним, как писал сайт kp.ru, за неполных 30 лет (1989-2017) в США невиновными были признаны 2005 осужденных заключенных.

ИСТОЧНИК KP.RU