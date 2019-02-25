2019-02-25T13:07:15+03:00
Политика

Экс-глава Генштаба Украины задержан в Киеве по подозрению в госизмене

Владимир Заман покинул свой пост в 2014 году на фоне беспорядков в Киеве
Елена Гильманова
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Владимир Замана покинул пост главы Генштаба в 2014 году на фоне беспорядков в Киеве.Владимир Замана покинул пост главы Генштаба в 2014 году на фоне беспорядков в Киеве.
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По подозрению в госизмене военная прокуратура задержала экс-руководителя Генштаба вооруженных сил Украины, генерал-полковника Владимира Замана.

«Сегодня утром военной прокуратурой совместно с СБУ задержали за госизмену бывшего руководителя Генерального штаба вооруженных сил, генерал-полковника Владимира Замана», - говорится в сообщении агентства УНН, которое ссылается на собственные источники в силовых структурах.

По данным УНН, на данный момент суть предъявленных обвинений неизвестна.

Задержанный Замана покинул пост главы Генштаба в 2014 году на фоне беспорядков в Киеве. Также ушел в отставку и его заместитель Юрий Думанский, объяснивший свое решение тем, что военных начали втягивать в гражданский конфликт, который он назвал недопустимым. «Это может привести к гибели как военнослужащих, так и мирных граждан, что непозволительно» - прокомментировал ситуацию Думанский.

Министерство обороны в ответ заявило, что «бывшие начальник генерального штаба и его заместитель вводят в заблуждение военнослужащих и работников вооруженных сил Украины, которые четко выполняют задачи по назначению».

Напомним, главная киевская площадь была занята сторонниками евроинтеграции Украины 21 ноября 2013 года. Позже она стала эпицентром столкновений активистов с сотрудниками силовых ведомств, которые обернулись десятками жертв. Ответственность за смерть около 100 человек власти возложили на оппонентов - Януковича и сотрудников МВД «Беркута», которые отрицают свою причастность к убийствам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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