2019-02-25T14:57:39+03:00
Общество

В Лондоне запретили рекламу фастфуда на транспорте

Таким образом местные власти хотят бороться с детским ожирением
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Лондоне запретили рекламу фастфуда на транспортеВ Лондоне запретили рекламу фастфуда на транспортеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В английской столице запретили размещать рекламу фастфуда в общественном транспорте. В понедельника, 25 февраля, специалисты начнут убирать со стен вагонов метро, автобусов и троллейбусов рекламные плакаты, на которых пропагандируется эта вредная привычка.

Отмечается, что это очередной шаг в программе по борьбе с детским ожирением в Великобритании, который предпринял мэр Лондона Садик Хан. Психологи полагают, что такие меры могут существенно сократить пристрастие несовершеннолетних британцев к фастфуду и пище с высоким содержанием сахара.

Более того, предполагается, что отказ от рекламы вредных продуктов положительно повлияет и на взрослых людей. Отсутствие постоянного напоминание о еде, в том числе и фастфуде, может помочь перейти населению к более здоровому образу жизни, передает сайт «Свободная пресса».

Добавим, что на сегодняшний день в Лондоне около 40 процентов детей в возрасте от 10 до 11 лет страдают от избыточного веса, пишет сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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