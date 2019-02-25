2019-02-25T19:11:33+03:00
Общество

Посольство РФ в Испании выясняет обстоятельства смерти Малашенко

Между тем местные правоохранительные органы официально не уведомляли дипломатов о смерти российского гражданина [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Один из основателей телекомпании НТВ Игорь МалашенкоОдин из основателей телекомпании НТВ Игорь МалашенкоФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В понедельник, 25 февраля, появилась информация о том, что посольство РФ в Испании занялось выяснением обстоятельств смерти одного из основателей телекомпании НТВ Игоря Малашенко.

При этом в диппредставительстве нашей страны подчеркнули, что испанские правоохранительные органы пока официально не уведомляли дипломатов о смерти российского гражданина. Кроме того, родственники медиаменеджера в дипмиссию не обращались.

«Ни родственники, ни законные представители указанного лица в посольство не обращались. В настоящее время посольство выясняет подробности произошедшего», - сказали в посольстве РФ «Интерфаксу».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в понедельник стало известно, что в Испании нашли тело Игоря Малашенко. Как отмечалось, один из основателей НТВ, начальник штаба Ксении Собчак на выборах президента 2018 года мог покончить с собой.

Умер один из основателей НТВ Игорь Малашенко.Игорь Малашенко скончался в возрасте 64 лет, в Испании. По некоторым данным он покончил с собой. Малашенко был одним из основателей НТВ. А так же генеральным директором РГТРК «Останкино».

ИСТОЧНИК KP.RU

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