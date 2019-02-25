Умер один из «отцов» победы Ельцина в 1996 году

В понедельник пришло известие, что в Испании нашли тело Игоря Малашенко - видного медиаменеджера из числа тех, кто не сам выступает на политической арене и срывает аплодисменты или получает проклятия, а тех кто готовит триумфы, оставаясь в тени, или принимает на себя все обвинения в случае горьких поражений.

Человек с блестящим образованием (философский факультет МГУ, аспирантура, кандидатская по «Политической философии Данте», которого он любил цитировать, всегда уместно), не менее впечатляющая карьера - от сотрудника Института США и Канады в 1980-м до старшего референта международного отдела ЦК КПСС и консультанта аппарата президента СССР в 1991-м.

Игорь Малашенко был одним из основателей НТВ. Фото Бориса Кавашкина /ТАСС/

А потом - постсоветская Россия, где каждый - сам себе кузнец своего счастья. Конечно, при наличии громких фамилий среди друзей или удачи. Малашенко перешел в медиа. Сначала - вслед за Егором Яковлевым в РГТРК «Останкино», где быстро вырос до и.о председателя, а потом вместе с Гусинским создавал НТВ, президентом которого стал.

Прогибаться, так, чтобы менять свою точку на угодную кому-то - это не про него. Он из «Останкино» ушел, когда разошелся во взглядах с назначенным председателем РГТРК. Он и из НТВ ушел, когда компания вошла в клинч с новыми хозяевами...

Малашенко жил с известной светской обозревательницей, ставшей оппозиционной активисткой, Боженой РынскойФото: Евгения ГУСЕВА

Гораздо меньше широкая публика знала его как политического менеджера. А, между тем, Малашенко был одним из руководителей штаба Бориса Ельцина на выборах 1996-го и отвечал в нем за пиар в СМИ. Многие считают, что без него победа Ельцина была бы невозможна.

Второй раз он «блеснул» в политике, когда возглавил в 2017-м штаб кандидата в президенты Ксении Собчак. Прекрасно понимая, что у его кандидатки почти нет шансов, он открыто говорил, что его задача - «попытаться изменить атмосферу».

Второй раз он «блеснул» в политике, когда возглавил в 2017-м штаб кандидата в президенты Ксении Собчак. Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Яркий представитель либерального лагеря, он не испытывал иллюзий и относительно тех, кому стал союзником. Умно и цинично он замечал, что «так называемая либеральная общественность (России - прим. авт.), как правило, ни черта не делает, лежит на диване и каждого человека, который осмеливается поднять голову, тут же обвиняет во всех смертных грехах». Или, что «поток злости, часто ненависти, который исходит от многих наших так называемых либеральных комментаторов», никак не сочетается с основами европейского либерализма. И старался, как мог, таким союзникам не уподобляться.

В его жизни хватало противоречий. Он любил своих детей, но разошелся с женой и жил с известной светской обозревательницей, ставшей оппозиционной активисткой, Боженой Рынской. И, в отличие от нее, болезненно реагировал, когда страницы его частной жизни становились всеобщим достоянием.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/693973" frameborder="0"></iframe> Умер один из основателей НТВ Игорь Малашенко.Игорь Малашенко скончался в возрасте 64 лет, в Испании. По некоторым данным он покончил с собой. Малашенко был одним из основателей НТВ. А так же генеральным директором РГТРК «Останкино».

Говорят (пока не подтверждено), что он покончил жизнь самоубийством. А вот причины, по которым он мог принять такое решение, знал лишь сам Малашенко.

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